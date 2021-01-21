Tarlasına düşen milyonluk göktaşları için alıcı arıyor

Fotoğraflarını gönderdik dediğini yaptık. Mıknatıs çekmiyor bunu ama bu başka bir madenmiş. 'Bu çok değerli kaliteli bir taş. Bunun alıcısı çok olur. Kimseye kaptırma. Bunun en az 1 milyon lira değeri var. Bunun araştırmasını yapar bilim adamları çok para verirler' dedi bana" diye konuştu.