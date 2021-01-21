Tarlasına düşen milyonluk göktaşları için alıcı arıyor

Sinop'ta tarlasında gezerken yanına göktaşı düşen Durmuş Yalçın (64) milyonluk değeri olduğunu öğrendiği taşlar için alıcı arıyor.
Taşları nasıl bulduğunu anlatan Durmuş Yalçın, "Sanayinin yanında ufak bir arazim var. Bir gün akşama doğru gezmeye diye gittik. Akşam ormandan çıkıp ev tarafına geleceğimiz sırada bir patırdama oldu etrafımda. Bir şey yuvarlandı önüme doğru. Eğildim baktım siyah bir taş.
Allah Allah bu nereden geldi diye elime alayım derken elimi yaktı. Baktım sıcak olduğunu anladım. Hatta bir tane daha arka tarafına doğru düşünce, ben gökten düştüğünü anladım. Biz hemen tarlayı terk ettik.