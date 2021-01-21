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    Havalar soğudu kombiler açıldı: Doğalgaz faturasını düşürmek için öneriler

    Soğuk havalar doğalgaz tüketiminde rekor getirirken; uzmanlar “Yanlış kullanım faturaları yükseltiyor” diyerek tüketicilere cep dostu önerilerde bulundu. Bu önerileri uygularsanız doğalgaz faturasını düşürmek mümkün.

    Fatura yakmasın!

    Soğuk hava ve kar yağışları doğalgaz tüketimini artırırken, faturaları düşürmek mümkün.

    Üçay Mühendislik Genel Koordinatörü Özgür Şahin, şunları söyledi:

    ● KOMBİYİ gece kapatıp sabah açmak tasarruf sağlamaz. Sabah mekanın ısıtılması için kombi 2 kat daha fazla çalışır. Doğru olan kombiyi gece kısmaktır.


    ● 1 GÜNDEN fazla dışarı çıkılacaksa kombi kapatılabilir. 2 -3 saatliğine dışarı çıkan birisinin kombiyi kapatması yanlıştır.


    ● DÜZENLİ bakımı yapılmayan kombiler ve kombi tesisatı randımanlı çalışmadığı gibi, verim de düşük olur. Periyodik bakımların yapılması kombinin verimini yükseltir ve tasarruf sağlar.


    ● RADYATÖRLERİN önü ve üstü asla kapatılmamalı.


    ● UZUN perde ve güneşlikler radyatörlerin üstüne düşmemeli. Gündüzleri açık olan güneşlikler mutlaka geceleri kapatılmalı.
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    Haberler Ekonomi Havalar soğudu kombiler açıldı: Doğalgaz faturasını düşürmek için öneriler