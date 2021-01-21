Havalar soğudu kombiler açıldı: Doğalgaz faturasını düşürmek için öneriler

Soğuk hava ve kar yağışları doğalgaz tüketimini artırırken, faturaları düşürmek mümkün.
Üçay Mühendislik Genel Koordinatörü Özgür Şahin, şunları söyledi:
● KOMBİYİ gece kapatıp sabah açmak tasarruf sağlamaz. Sabah mekanın ısıtılması için kombi 2 kat daha fazla çalışır. Doğru olan kombiyi gece kısmaktır.
● 1 GÜNDEN fazla dışarı çıkılacaksa kombi kapatılabilir. 2 -3 saatliğine dışarı çıkan birisinin kombiyi kapatması yanlıştır.
● DÜZENLİ bakımı yapılmayan kombiler ve kombi tesisatı randımanlı çalışmadığı gibi, verim de düşük olur. Periyodik bakımların yapılması kombinin verimini yükseltir ve tasarruf sağlar.
● RADYATÖRLERİN önü ve üstü asla kapatılmamalı.
● UZUN perde ve güneşlikler radyatörlerin üstüne düşmemeli. Gündüzleri açık olan güneşlikler mutlaka geceleri kapatılmalı.