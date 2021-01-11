Antalya'da ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i arbede sırasında patlayan av tüfeği ile öldüren Melek İpek tutuklandı. Melek İpek'in kendini ve çocuklarını kurtarmaya çalışırken tutuklanma durumuna düşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Melek İpek'in avukatı Hüseyin İlerioğlu Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin detayları açıkladı.
Melek İpek'in avukatı Hüseyin İlerioğlu'nun A Haber'deki açıklamaları şöyle:
Benim öncelikle düzeltmek istediğim husus şu: Haberlerin hep başlığında "Melek İpek kocasını av tüfeğiyle vurdu" geçiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Karşılıklı arbede sırasında silah patladı.
"ANNE BABAM BİZİ ÖLDÜRMEYE Mİ GELDİ? "
Melek İpek kocasının işten geldiğini çocuklarının feryadıyla öğreniyor. Bu kan donduran bir şey. Hiçbir çocuk babasına bunu demez: "Anne babam bizi öldürmeye mi geldi? Babam geliyor anne."
"MELEK İPEK'İN ÖLDÜRÜLMESİ ÖNCEDEN TASARLANMIŞ BİR OLAY"
Bunun akabinde Melek İpek çocuklarını bir odaya gizleyip kendisi başka bir odaya gidiyor. Bunu yapmasındaki amaç çocuklarını kendisinden önce zarar görmesini engellemek. Bunun boğazı sıkıldıktan sonra bayıldığında kendisi ellerinden kelepçelenerek elleri boynuyla boynu ayaklarıyla kelepçelenerek cenin pozisyonuna getiriliyor. Burada asıl belirtmek istediğimiz şu: Melek İpek'in öldürülmesi önceden tasarlanmış bir olay.
"KURBAN ADETLERİ" İZLİYOR
Çünkü bu arkadaş herhangi bir namaz-abdeste falan ilgisi olan bir şahıs değil. Sabah olay 10.00-10.30 gibi başlıyor şiddet eğilimleri. Saat 8-9 arası bu Ramazan İpek abdestini alıyor, akabinde YouTube'ta kendisi "kurban adetleri" izliyor. Bunun akabinde Melek İpek'i kurbanlık pozisyonda yatırdıktan sonra kurbanlık gibi şehadet getirmesini söylüyor.
Solak bir arkadaşımız bu. Sol elle kalbinin tam altına bıçağı saplayıp sağ elle baskı uygulayarak "bakın diyor bunu bir üste sokarsam kalbinden akar hemen ölürsün, alta sokarsam ciğerine gelir, ama ben aradan sokacağım kan kaybından hemen öl" bu adam bunları biliyor.
AVUKAT ORDUSU HAZIRLANIYOR
Öte yandan bir başka Avukat Ahmet Onaran, Melek İpek'in ilk duruşmaya kalmadan tahliye edileceğini düşündüğünü, ancak tahliye edilmese dahi Türkiye'nin değişik noktalarından gelen avukatların savunmak için kendilerine başvurduğunu belirtti. Kalabalık şekilde Melek İpek'in yanında olacaklarını ve onun haklılığının duyuracaklarını belirten Avukat Onaran, sonucun Melek İpek lehine olacağını düşündüğünü söyledi.
KOCANIN AİLESİ İLK KEZ KONUŞTU
Olayın ardından Ramazan İpek'in ailesi de ilk kez konuştu. Ramazan İpek'in babası Murat İpek (66) evinin bahçesinde taziyeleri kabul ederken anne Esma İpek (66) ağıtlar yakarak acısını yaşıyor. 23 yaşındaki oğlunu 8 yıl önce motosiklet kazasında yitiren İpek ailesi, ikinci çocukları Ramazan İpek'in de yaşamanı yitirmesiyle ikinci kez evlat acısı yaşadı. Aile Melek İpek'in ailesi tarafından Ramazan İpek ile ilgili ortaya atılan 'aldatıyordu, alkolikti, şiddet yanlısı biriydi' iddialarına da tepki gösterdi.
Murat İpek, gelini Melek ve oğlu Ramazan İpek'i birbirlerinden ayırmadan iki evladı gibi sevdiğini anlattı. Cinayet haberini alınca koşarak eve gittiğini, olaya bir anlam veremediğini belirten Murat İpek, "İkisini de evladım gibi severdim. Oğlum işten gelince kalbinden tek kurşunla vuruyor" dedi.
TORUNLARINI ALMAK İSTİYOR
Olayın bu kadar büyük boyutlara gelmesine neyin sebep olduğunu bilmediğini anlatan Murat İpek, ortada kalan 7 ve 9 yaşındaki iki kız çocuğu için ise velayetlerini almak için başvuru yapmaya hazırlandığını söyledi. Kanunen sorumluluklarının kendisine verilmesi halinde ölene kadar iki torununa bakacağını belirten İpek, "Benim torunlarım ortada kaldı. Ne olacak bunlar? Ben bunları yanıma alıp bakıp büyütmek ve okutmak istiyorum. Sahip çıkmak isterim" diye konuştu.
Ramazan İpek'in annesi Esma İpek ise iki oğlunu toprağa vermenin büyük üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. İpek, her zaman bir ihtiyaçları olduğunda oğlu ve gelininin yanında olduklarını kaydetti. Esma İpek, "Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım" dedi.
YİVLİ TÜFEK KULLANIYORDU
Ramazan İpek'in eşi Melek ile liseden beri gönül ilişkilerinin olduğunu anlatan kuzeni Hüseyin İpek (29) ise Ramazan'ın 12 yıllık evlilikleri boyunca yalnızca bir kere M.A. isimli bir kadınla Melek İpek'in hamileliği döneminde bir yakınlaşmalarının olduğunu söyledi. Melek İpek'in bir avukatla görüştüğünü ve boşanma hazırlığı yaptığını ifade eden Hüseyin İpek, "Ramazan son zamanlarda Melek'in boşanacağını biliyordu" diye konuştu.
Kuzeni ve eşinin son zamanlarda yataklarını dahi ayırıp, ayrı odalarda uyuduklarını anlatan Hüseyin İpek, Melek'in silah meraklısı olduğunu, hatta yivli tüfek bile kullanabildiğini söyledi.