



Ramazan İpek'in annesi Esma İpek ise iki oğlunu toprağa vermenin büyük üzüntüsünü yaşadığını ifade etti. İpek, her zaman bir ihtiyaçları olduğunda oğlu ve gelininin yanında olduklarını kaydetti. Esma İpek, "Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım" dedi.



YİVLİ TÜFEK KULLANIYORDU

Ramazan İpek'in eşi Melek ile liseden beri gönül ilişkilerinin olduğunu anlatan kuzeni Hüseyin İpek (29) ise Ramazan'ın 12 yıllık evlilikleri boyunca yalnızca bir kere M.A. isimli bir kadınla Melek İpek'in hamileliği döneminde bir yakınlaşmalarının olduğunu söyledi. Melek İpek'in bir avukatla görüştüğünü ve boşanma hazırlığı yaptığını ifade eden Hüseyin İpek, "Ramazan son zamanlarda Melek'in boşanacağını biliyordu" diye konuştu.

Kuzeni ve eşinin son zamanlarda yataklarını dahi ayırıp, ayrı odalarda uyuduklarını anlatan Hüseyin İpek, Melek'in silah meraklısı olduğunu, hatta yivli tüfek bile kullanabildiğini söyledi.