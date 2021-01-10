Antalya'da işkenceci eşini öldüren Melek İpek için sosyal medya tek yürek: Katil değil hayatta kalmayı başardığı için kahraman!

8 ve 6 yaşlarında 2 kız çocuğu annesi olan İpek, iddiaya göre 12 yıllık evliliğinin ilk yıllarından beri eşi Ramazan İpek'ten şiddet gördü. Geçen perşembe gecesi çocuklarının gözü önünde dayak yiyen Melek İpek, eşinin tüfek doğrulttuğu çocuklarına siper oldu.