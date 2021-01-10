Çiftin 8 yaşındaki kızları C. İpek "Babam annemi sürekli dövüyordu. Geçen kavga ettiklerinde babam, annemin kafasında ütü kırdı.

Sürekli alkol kullanıyordu. Kardeşimi ve beni dövüyordu. Babam tüfeği kendisine doğrultarak 'Kelimeyi şehadet getir, seni öldüreceğim' dedi" diye konuştu.