İşkenceci eşini öldüren kadının kan donduran ifadesi tüyler ürpertti. Olay önceki gün Antalya'da meydana geldi. Melek İpek (31), ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurup öldürdü.
Tutuklanan kadın işkence ve cinayeti detaylarıyla anlattı.
İpek, "Öldürmemesi için yalvardım. Kızlarımın üstüne kapandım. Tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım. Çıplak halde ve ellerim kelepçeliydi.
Avda kullandığı naylon iple cenin pozisyonunda olacak şekilde banyoda buldum kendimi.
Rambo bıçağıyla göğsümden yaraladı. Çay kaşığı ve saç tel tokaları ile kelepçeyi açmaya çalıştık ama açamadık" ifadelerini kullandı.
KAFASINDA ÜTÜ KIRDI!