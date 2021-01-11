Törende konuşan Vali Mahmut Çuhadar, aile fertlerinin kendi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kan davası oluştuğunu belirterek, "Ailenin arasındaki problemin giderilerek tatlıya bağlanması bizleri memnun etmiştir. Bu anlaşmanın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kin tutmak ne kadar sıkıntılıysa affetmek de o kadar yüce ve ulvi bir duygudur" diye konuştu.