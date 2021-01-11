'SERBEST BIRAKILSIN' PAYLAŞIMLARI

Tutuklanan Melek İpek'in serbest bırakılması için sosyal medyada "hashtag"ler açıldı. Şule Çet Dayanışma Platformu'nun "Melek İpek, darp gördüğü iki çocuğunu öldürmekle tehdit eden Ramazan İpek'i nefsi müdafaa yaparak öldürdü" paylaşımı binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi. Birçok kadın platformu da İpek'in serbest bırakılmasını talep etti.