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    • 11.01.2021 17:37
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    • 11.01.2021 17:45
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    'un yakınları adliye çıkışı terör estirdi: Basın mensuplarına saldırdılar

    'ın ölümünde şüpheli olarak adı geçen ve uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yayımlandığı gerekçesiyle gözaltına alınan tutuklandı. Öte yandan Ümitcan Uygun'un yakınları, adliye çıkışında görüntü alan Anadolu Ajansı (AA) ekibine saldırdı. Basın mensuplarının, saldırıyı gerçekleştiren kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.

    AJANSLAR

    Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümü soruşturmasında ifadesi alınan Uygun'un, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüsü paylaşılmıştı.



    Olaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun ve birlikte uyuşturucu kullandığı tespit edilen arkadaşı T.K. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan gözaltı kararı çıkardı.



    Uygun ve T.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. T.K., polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şüpheli Uygun, Ankara Adliyesi'ne getirildi.



    Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Uygun, mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Uygun'un "uyuşturucu madde kullanmak ve özendirmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



    AİLE YAKINLARINDAN BASIN MENSUPLARINA SALDIRI
    Öte yandan, şüphelinin adliyeden çıkışını çeken basın mensupları, Uygun'un yakınlarının hedefi oldu.



    GAZETECİLER ŞİKAYETÇİ OLACAK
    Gazetecilere saldıran ve tehditler savuran Uygun'un yakınları, taksiyle olay yerinden uzaklaştı.



    Basın mensuplarının, saldırıyı gerçekleştiren kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi
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