



Olaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun ve birlikte uyuşturucu kullandığı tespit edilen arkadaşı T.K. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan gözaltı kararı çıkardı.