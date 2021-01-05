Harekete geçen ekipler, bir süre fiziki takip yaptıktan sonra kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında, iş yeri sahibi Murat Ö. ve 26 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 85 bin 50 TL ceza kesti.