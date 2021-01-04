Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 19 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Kentte 28 Aralık 2020- 3 Ocak 2021'de düzenlenen operasyonlarda 84 adrese baskın yapıldı. 146 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 1 kilo 824 gram bonzai, 484 uyuşturucu hap, 85 gram esrar, 47 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 4 kök Hint keneviri, 2 gram kokain ve 5 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 146 şüpheliden 19'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.