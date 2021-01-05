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    • Yaşam
    • 05.01.2021 08:48
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    • 05.01.2021 08:48
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    sinin evine zorla girdi la bayılttı

    'da yaşayan 39 yaşındaki M.Ş. ile 35 yaşındaki A.Ş evli ancak yıllardır tartışma yaşayan bir çiftti. Aynı binanın farklı katlarında yaşayan ve karşılaştıklarında tartışıyordu. Geçen ay taraflar tekrar tartıştı kadın annesinin evine sığındı. M.Ş. ise sinin evine girdi ve onu la bayılttı. Kayınvalide ise şikayetçi oldu.

    Damat kayınvalidesinin evine zorla girdi...

    'da, 39 yaşındaki M.Ş. ile 35 yaşındaki A.Ş. evliydi. İkili arasında yıllardır süregelen evlilikte tartışmalar yaşanıyordu. Boşanmaya karar veren ve aynı binanın farklı katlarında ikamet eden çift, karşılaştıklarında tartışmaya başlıyordu.

    EVE ZORLA GİRDİ
    Geçen ay genç adam eşiyle yeniden karşılaşmış ve taraflar arasında tartışma çıkmıştı. İddiaya göre; annesinin evine sığınan kadın, kocası tarafından kovalandı. sinin kapısına dayanan M.Ş. iddiaya göre eline aldığı tabancasıyla eve girmeye çalıştı. Bu sırada kayınvalide H.K., kapıyı kapatmak istese de başarılı olamadı.

    7 YIL HAPSİ İSTENDİ
    Eve izinsiz giren , elinde bulundurduğu elektroşok tabancasıyla kayınvalidesini bayılttı. Aldığı darbeyle kendinden geçen kadın hastanede gözlerini açtı. H.K. şikâyetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Damat hakkında 7 yıla kadar hapsi istendi.

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