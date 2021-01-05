İstanbul'da, 39 yaşındaki M.Ş. ile 35 yaşındaki A.Ş. evliydi. İkili arasında yıllardır süregelen evlilikte tartışmalar yaşanıyordu. Boşanmaya karar veren ve aynı binanın farklı katlarında ikamet eden çift, karşılaştıklarında tartışmaya başlıyordu.

EVE ZORLA GİRDİ

Geçen ay genç adam eşiyle yeniden karşılaşmış ve taraflar arasında tartışma çıkmıştı. İddiaya göre; annesinin evine sığınan kadın, kocası tarafından kovalandı. Kayınvalidesinin kapısına dayanan M.Ş. iddiaya göre eline aldığı elektroşok tabancasıyla eve girmeye çalıştı. Bu sırada kayınvalide H.K., kapıyı kapatmak istese de başarılı olamadı.



7 YIL HAPSİ İSTENDİ

Eve izinsiz giren damat, elinde bulundurduğu elektroşok tabancasıyla kayınvalidesini bayılttı. Aldığı darbeyle kendinden geçen kadın hastanede gözlerini açtı. H.K. şikâyetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Damat hakkında 7 yıla kadar hapsi istendi.