SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Harekete geçen ekipler, bir süre kahvehaneyi izlemeye aldı. Ekipler, sokağın başında birinin beklediğini ve bir baskın durumunda kahvehaneye bildirdiğini tespit etti. Daha sonra müşteri gibi kahvehaneye giren ekipler, oyun oynayanları suçüstü yakaladı.