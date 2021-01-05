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    • 05.01.2021 07:51
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    SON DAKİKA: 'da 38 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 36 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, 'da , , Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Büyükçekmece'de 5 kişinin gözaltına alındığı baskında ise hareketli dakikalar kameralara yansıdı.

    DHA
    38 adrese eş zamanlı baskın!

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı.



    38 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
    Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen 38 adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı.

    Baskın yapılan adreslerden biri de Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümden dolayı boş olan 3 katlı bir bina oldu. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, hassas burunlu "Gold" isimli polis köpeği de görev aldı.


    3 katlı binanın ikinci katına giren polis ekipleri içeride bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı arama sırasından polis köpeği Gold, bir miktar bonzai bulurken bir kişinin üzzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.



    36 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan 36şüpheli ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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