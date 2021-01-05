Baskın yapılan adreslerden biri de Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümden dolayı boş olan 3 katlı bir bina oldu. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, hassas burunlu "Gold" isimli polis köpeği de görev aldı.