KULE GÖREVLİLERİ DE KUSURLU BULUNDU

Dosya şüphelisi olmayan Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü Serhat Kara da raporda kusurlu bulundu. Raporda, Kara'nın, inmenin riskli olabileceği yönünde kendisinde kanaat oluşmasına rağmen uçağın inmesine izin verdiği savunularak, "Pas geçme ile ilgili uyarı, tavsiyede bulunmadığı, hatta yaklaşmakta olan adı geçen trafiğin bu meteorolojik koşullarda nasıl olsa pas geçeceği düşüncesiyle trafiğin güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri almadığı" savunuldu.

KULE GÖREVLİSİ ŞEFİNİ UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKABİLECEĞİ YÖNÜNDE UYARMIŞ

Raporda, Sabiha Gökçen Havalimanı kule görevlisi Ela Kara'nın ekip şefi olan Serhat Kara'yı uçağın pistten çıkabileceği konusunda uyardığı, Kara'nın Yeşilköy yaklaşma kontrolörü ile iletişime geçtiği ancak koordinasyonun tam sağlanamaması nedeni ile uçağın inişe yaptığı belirtildi. Raporda, "Serhat Kara meydana gelen kaza olayında asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.