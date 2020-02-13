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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 10:56

'de pistten çıkan Pegasus uçağındaki yolcu dehşet anlarını anlattı: "Ölenlerden birisi karşımda oturuy"

’de pistten çıkarak yapan Pegasus firmasına ait yolcu uçağında bulunan ve yaralı olarak kurtulan , yaşadığı dehşeti anlattı. Hatice Parıldar, “Ölenlerden birisi karşımda oturuy. Olayın şokunu atlatamadım. Siren sesi duysam korkuyorum, halen şoktayım” ifadelerini kullandı. Söz konusu kazada 3 kişi hayatını kaybederken 179 kişi yaralanmıştı.

O uçakta bulunan ve kızının doğumu için İzmir'den Ordu'ya aktarmalı gelmek üzere yola çıkan Hatice Parıldar (47), o anları anlattı.

Parıldar, uçağın İstanbul'a inene kadar her şey normal olduğunu ve o esnada çok korktuklarını anlattı.

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