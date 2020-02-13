O uçakta bulunan ve kızının doğumu için İzmir'den Ordu'ya aktarmalı gelmek üzere yola çıkan Hatice Parıldar (47), o anları anlattı.
Parıldar, uçağın İstanbul'a inene kadar her şey normal olduğunu ve o esnada çok korktuklarını anlattı.
O uçakta bulunan ve kızının doğumu için İzmir'den Ordu'ya aktarmalı gelmek üzere yola çıkan Hatice Parıldar (47), o anları anlattı.
Parıldar, uçağın İstanbul'a inene kadar her şey normal olduğunu ve o esnada çok korktuklarını anlattı.
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