O uçakta bulunan ve kızının doğumu için İzmir'den Ordu'ya aktarmalı gelmek üzere yola çıkan Hatice Parıldar (47), o anları anlattı.



Parıldar, uçağın İstanbul'a inene kadar her şey normal olduğunu ve o esnada çok korktuklarını anlattı.