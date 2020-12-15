Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Moldova uyruklu tutuklu sanıklar Iulia Dragusan ve Alexandr Aricov'un savunmaları, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Cemalettin Sarar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Davanın son duruşmasında savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.