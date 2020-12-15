Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerindeki pasaja sabah saatlerinde dükkânlarını açmaya gelen iş yeri sahipleri, koridorda bacakları kesilmiş kedi ölüsü gördü. Esnaf durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Koridorda kan izine rastlanmazken kedinin öldürüldükten sonra pasaja atıldığı ihtimali üzerinde çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.

"BÜYÜ MÜ YAPIYORLAR NE YAPIYORLAR…"

Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince kedi ölüsü alınırken, duruma tepki gösteren dükkan sahipleri, "Büyü mü yapıyorlar ne yapıyorlar bu ne vahşettir, bu insanlığa sığmaz. Ben insan olarak utanıyorum bu hayvanı böyle görünce. Allah'tan korkunuz yok mu? Günah, bunun vebali var " dedi.