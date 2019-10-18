Tarihler 18 Mayıs 2019'u gösterdiğinde Eskişehir'de filmleri aratmayan bir soygun yaşandı. Zehra ve Cemalettin Sarar çiftinin villasına giren maskeli hırsızlar, ikiliyi dövüp bağladı. Sonra da kasayı boşaltıp kaçtı. Polis, soygunu evdeki hizmetçi ile arkadaşlarının gerçekleştirdiğini saptadı. Kasayı soyan Moldova uyruklu hizmetçi Lulia Dragusan (34) ve sevgilisi Alexandr Aricov (33) ile firari dört sanık hakkındaki iddianame dün tamamlandı. Şüpheliler hakkında 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme' suçlarından 47'şer yıl hapis cezası istendi. Ayrıca firari dört sanık hakkında Eskişehir 3'ncü Sulh Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı. İddianamede Sarar çiftinin, kasalarından çalınan para ve ziynet eşyalarının 10 milyon TL değerinde olduğunu bildirdiği de yer aldı...
- Güncel
- 18.10.2019
- Gazete
Sarar soygunu sanıklarına 47’şer yıl hapis istemi
Türkiye’nin tekstil devi Sarar çiftinin kasasını boşaltan altı sanık hakkındaki iddianame tamamlandı. Soyguncular için 47’şer yıl hapis cezası istendi.
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