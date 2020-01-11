Soyulan iş insanı Cemalettin Sarar: Şaka yapıyorlar zannettim Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65) çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan (34) ile sevgilisi Alexandr Aricov'un (33) yargılanmasına başlandı.

E skişehir'de , Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65) çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan (34) ile sevgilisi Alexandr Aricov'un (33) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sevgililerin suçlamaları kabul etmediği duruşmada, iş insanı Cemalettin Sarar, "Eve girdiklerinde şaka yapıyorlar zannettim. Çok korkmuştuk. Yaklaşık bir saat bağlı kaldık. Eşim bir elini bağdan kurtararak, makasa ulaştı. İpleri keserek kurtulmayı başardık. 10 milyon lira zararımız var. Kendilerinden şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.