Sarar ailesini soyan hizmetçinin olay öncesi keşif yaptığı ortaya çıktı

Türkiye'nin tekstil devi Sarar çifti, hırsızlıkların hedefindeydi. Maskeli çete, 18 Mayıs'ta Zehra-Cemalettin Sarar çiftinin Eskişehir'deki villasına girdi. Hırsızlar, çifti darp ettikten sonra kasayı boşaltıp firar etti. Olayla ilgili villada hizmetçi olarak çalışan Moldovalı Iulia Dragusan cezaevine gönderildi. Diğer çete üyelerinin ise Bulgaristan'a kaçtıkları belirlendi. Türkiye'nin uyardığı Bulgaristan, Moldovalı 4'ü kadın 6 hırsızı kelepçeledi. Hırsızlar, iade edildi. Eskişehir'de adliye sevk edilen şüphelilerden Dragusan'ın sevgilisi Aleksandar A.'nın tutuklanmasına karar verildi. Moldovalı hizmetçi Dragusan'ın ise Moldova'dan gelmeden önce Sarar çiftinin hizmetçi aradığını öğrendiği, Türkiye'deki çete üyeleri aracılığıyla villa ve aile ile ilgili araştırma yaptığı belirtildi.
PLAN BOZULDU
Bulgaristan'da yakalanan çete, çaldıkları yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyalarının yerini söylemedi. Hırsızların çaldıkları parayı birkaç kişiye verdikleri, bu paralarla Moldova'da iş yeri açma planları yaptıkları iddia edildi.
MEVLÜT YÜKSEL
PLAN BOZULDU
Bulgaristan'da yakalanan çete, çaldıkları yüklü miktarda döviz ve ziynet eşyalarının yerini söylemedi. Hırsızların çaldıkları parayı birkaç kişiye verdikleri, bu paralarla Moldova'da iş yeri açma planları yaptıkları iddia edildi.
MEVLÜT YÜKSEL
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