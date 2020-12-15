CESET KOKMASIN DİYE KLİMAYI SOĞUĞA AYARLAMIŞ

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karina Demchenko'nun sevgilisi Erhan Razı tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti.