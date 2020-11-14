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    • Yaşam
    • 14.11.2020 11:49
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    • 14.11.2020 11:51
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    : Herkes umutlu, tek umutsuz

    Tüm dünyada yaşamımızı değiştiren koronavirüs salgınında Türk çift Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında etkili olması adeta koronavirüse karşı oluşan havayı tersine çevirdi. Tedbiri elden bırakmadan salgının biteceği günü beklerken Sabah gazetesi yazarı , 'nın "ömür boyu maske takacağız" öngörüsünü eleştirdi. Altınok "Aşı açıklandı. Üreticisi de bir Türk çiftmiş üstelik. Gurur duyduk. Bir tek, 'Ömür boyu maske takmaya alışsanız iyi edersiniz' tavsiyelerinin esin kaynağı Fatih Altaylı umutsuz." ifadelerini kullandı.

    Melih Altınok: Herkes umutlu, tek Fatih Altaylı umutsuz

    Melih Altınok'un yazısı şu şekilde:

    Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıkıyor ve bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor.

    Pek çoğunuz gibi ben de grip olunca hastaneye gitmiyorum. Test yaptırmıyorum, hastalığıma tanı koydurma ihtiyacı duymuyorum. 'nün kayıtlarına da girmiyorum.

    Bu gerçek ışığında, her yıl açıklanan grip vakası sayısının katbekat fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

    Ben DSÖ'nün bu sene açıklayacağı gribe bağlı ölüm sayısını merakla bekliyorum. Sizce kaç olur?

    Sıfıra yakın mı?

    Muhtemelen.

    Zira bu yıl çok iyi korunduk.

    Temizliğimize çok dikkat ettik.

    Kolonyadan sarhoş olduk. Ağzımızda maske olmadan deniz kenarında, ormana hava almaya gitmedik.

    Belirlenen saatlerde sokağa çıktık. Misafirleri kapıdan kovduk. İşyerlerimizi bile kapattık. Yetinmedik torunları dedelerine göstermedik. Akşam 10 oldu mu eve koştuk.

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