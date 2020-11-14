Melih Altınok: Herkes umutlu, tek Fatih Altaylı umutsuz

Melih Altınok'un yazısı şu şekilde:

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıkıyor ve bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor.

Pek çoğunuz gibi ben de grip olunca hastaneye gitmiyorum. Test yaptırmıyorum, hastalığıma tanı koydurma ihtiyacı duymuyorum. DSÖ'nün kayıtlarına da girmiyorum.

Bu gerçek ışığında, her yıl açıklanan grip vakası sayısının katbekat fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ben DSÖ'nün bu sene açıklayacağı gribe bağlı ölüm sayısını merakla bekliyorum. Sizce kaç olur?

Sıfıra yakın mı?

Muhtemelen.

Zira bu yıl çok iyi korunduk.

Temizliğimize çok dikkat ettik.

Kolonyadan sarhoş olduk. Ağzımızda maske olmadan deniz kenarında, ormana hava almaya gitmedik.

Belirlenen saatlerde sokağa çıktık. Misafirleri kapıdan kovduk. İşyerlerimizi bile kapattık. Yetinmedik torunları dedelerine göstermedik. Akşam 10 oldu mu eve koştuk.

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