LÜKS DEĞİL SADELİK

Şahin çifti, 3.9 milyar dolarlık servete sahipti. Ancak mütevazilikten vazgeçmedi. Mainz'de sade bir dairelerinde yaşayan iki bilim insanı, işlerine bisikletle gidip geldiklerini ve arabalarının olmadığını söyledi.

ÖĞLE YEMEĞI 8 EURO!

DR. ÖZLEM Türeci, sade yaşamıyla dikkat çekti. Dünyayı heyecanlandıran aşının beyni olan Türeci, öğle yemeğinde genellikle fiyatı sadece 8 Euro olan Hardal soslu morina, brokoli ve haşlanmış patates yediğini söyledi. En çok maden suyu tükettiğini dile getirdi.

KURU FASULYE AŞIĞI

PROF. Dr. Uğur Şahin, yıllarca Almanya'da yaşadı. Ancak Türkiye'den hiç kopmadı. Ülkesini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Annem mükemmel bir aşçıydı. Kuru fasulye, sarma, çiğ köfte gibi Türk yemeklerini çok seviyorum" açıklaması yaptı.



FİLM GİBİ HAYAT

PROF. Dr. Uğur Şahin, yıllarca Almanya'da yaşadı. Ancak Türkiye'den hiç kopmadı. Ülkesini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Annem mükemmel bir aşçıydı. Kuru fasulye, sarma, çiğ köfte gibi Türk yemeklerini çok seviyorum" açıklaması yaptı.





Prof. Dr. Uğur Şahin, Hatay İskenderun'daki bu evde dünyaya geldi. 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti. COVİD-19'a umut olan aşıyı işte bu şirkette geliştirdi. Şirketinin değeri 26.8 milyar dolara yükseldi.