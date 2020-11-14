Koronavirüs damarlarda da pıhtı ihtimalini artırıyor

"KORONAVİRÜS, PIHTIYA EĞİLİM OLUŞTURUYOR"

Bozbaş, dünya genelinde görülen ve etkisi artarak süren Kovid-19 salgınının sağlık üzerinde çoklu etkisi bulunduğuna işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Kovid-19, sadece akciğerleri tutmuyor, bunun dışında diğer organları da tutuyor. Yani sistemik bir tutulum. Bunun için kalp ve damar sistemleri önemli bir yer alıyor. Çünkü, koronavirüs, pıhtıya eğilim oluşturuyor, yani damarların içinde pıhtı oluşumunu tetikliyor. Bu yönüyle de kalp damar hastalığı açısından büyük önem arz ediyor. Türkiye'de kalp hastalıkları Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha erken yaş grubunda görüldüğünden, Kovid-19 ile birlikte olası riskler daha da artıyor. Koronavirüs, yaşlı hastaları daha ciddi etkilediği ve yaşlı hastalarda kalp-damar hastalıkları daha sık görüldüğünde maalesef virüs bu grupta daha öldürücü olabiliyor."

"BU DÖNEMDE TEDAVİ AKSATILMADAN DEVAM ETMELİ"

Bu nedenle yaşlı ve kalp-damar hastalığı bulunanların çok daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Bozbaş, özellikle soğuk havanın başlaması ve üst solunum yolu sorunlarının da görülmesiyle hastalık sıklığının daha da artacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Bozbaş, kış mevsimiyle birlikte kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirileceğini dile getirerek, maske-mesafe-hijyenin daha titiz uygulanması gerektiğine işaret etti.