"BU ZENGİNLİĞİN BİR PARÇASI"

Ziyarete katılan Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ise " EKODOSD olarak yapılan çalışmalara destek verildiği, bölgenin doğal zenginliklerinin ortaya çıkarılmasında kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğu vurgulandı. "Rhaponcoides mykale (Tülüşah) ve Campanula tomentosa (Tüylü Çan Çiçeği) gibi endemik birçok bitki türünün bilim dünyasına tanıtıldığı yer olarak bilinen Kuşadası coğrafyası, ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin en zengin alanlarından biridir. Avrupa Konseyi tarafından "Flora Biyogenetik Rezerv Alanı" kabul edilen Milli Park başta olmak üzere, Kuşadası ve çevresi soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkiler açısından zengin türlere ev sahipliği yapmaktadır. Kentin içinde doğal kalmış alanlarda bile bu türlerin örneklerini görebilmek mümkündür. Oğuzhan Kaygusuz hocamızın keşfettiği ve ismini belirlediği ultra endemik olan "Volvarille turcica" türü mantar da bu zenginliğin bir parçasıdır. Bu da Kuşadası'nda daha nice endemik ve nadir türlerin olabileceğini göstermektedir. Yeter ki bu bitkilerin yaşam alanlarını koruyalım ve aynı zamanda botanik turizmine kazandıralım. Kuşadası'nın yakında yine bir sürpriz bir keşifle adı duyulacaktır. Kuşadası Belediyesi, Oğuzhan Kaygusuz hocamız ve EKODOSD işbirliğiyle, bölgemizde yeni türlerin ortaya çıkarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz " diye konuştu.

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