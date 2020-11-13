BioNTech tarafından yapılan açıklamada, "Bir teknoloji şirketi olarak bu tür olaylara çok dikkatli hazırlanıyoruz ve kapsamlı önlemler aldık. Saldırı herhangi bir hasara yol açmadı. Şirketin koruyucu önlemleri yeterliydi, böylece ne belgeler sızdırıldı ne de önemli veriler geri alınamaz bir şekilde imha edildi" ifadelerine yer verildi.