MÜTHİŞ TÜRK'TEN TÜRKİYE AYRICALIĞI

Alman BioNTech, Pfizer ile geliştirdiği Coronavirüs aşısının, hastalığı yüzde 90 engellediği anlaşıldı. 2021'de 1.5 milyar doz üretilecek aşının, Türkiye'ye istediği kadar verileceği açıklandı. Prof. Dr. Uğur Şahin, "2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkânı olur. Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğunu ve zamanını bildirirse Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz" dedi.