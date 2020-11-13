Dünya, corona aşısının mucidi Uğur Şahin'i merak etti. Magazin sevdalıları ise sahte şöhretlerden vazgeçmedi. Arama motorları, salgında fazla mesai yaptı. Corona aşısını bulan Prof. Uğur Şahin de dünyada en çok merak edilenler arasında yer aldı.
Türkiye'deki veriler ise şaşırttı. virüsü ciddiye almayan sosyal medya bağımlıları, aşıyı da umursamadı. 'Tık' zengini sözde ünlüleri aradı.
MÜTHİŞ TÜRK'TEN TÜRKİYE AYRICALIĞI
Alman BioNTech, Pfizer ile geliştirdiği Coronavirüs aşısının, hastalığı yüzde 90 engellediği anlaşıldı. 2021'de 1.5 milyar doz üretilecek aşının, Türkiye'ye istediği kadar verileceği açıklandı. Prof. Dr. Uğur Şahin, "2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkânı olur. Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğunu ve zamanını bildirirse Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz" dedi.
Covid-19 aşısını üreten BioNTech'in sahibi Prof. Uğur Şahin, Türkiye'ye ihtiyacı kadar aşı sağlanacağını açıkladı.
BİR YIL KORUYACAK
Corona'nın biteceğini belirten Şahin, aşının üçer hafta arayla koldan iki doz halinde yapılacağını ve böylece en az bir yıllık koruma sağlayacağını açıkladı.
İŞTE O ÇOCUK
Ünlü Gastrolog Prof. Dr. Sait Yazıcıoğlu, Türeci'nin, kayınvalidesinin yeğeni olduğunu belirterek 'Özlem yazları Trabzon'da Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde benimle vizit yapardı. Laboratuvarda çalışmalarını geliştirirdi. Şimdi o çocuk Nobel adayı" dedi.
Yaz aylarında Rize Fındıklı'daki baba evine gelip tatil yapan Dr. Özlem Türeci'nin, zaman zaman da Trabzon'da KTÜ'ye gidip laboratuvarda çalıştığı ortaya çıktı.