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    • Yaşam
    • 13.11.2020 18:38
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    • 13.11.2020 18:47
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    nedeniyle da olan ’in oğlu Mehmet Hakan, babası için dua istedi

    Yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve da olan yazarı ’in tedavisi sürüyor... Ahmet Kekeç’in oğlu , “Babamın Pazar gününden beri durumu ciddiyetini koruyor. İhtiyaç olan dua… Dua bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Sabah
    İhtiyaç olan dua

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'in tedavisi sürüyor. Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç'in de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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    Mehmet Hakan Kekeç, babasının durumunun Pazar gününden beri ciddiyetini koruduğunu belirterek, "İhtiyaç olan dua.. Alimlerin alimi Allah'ın ilmi tıptan büyüktür. Dua bekliyoruz. Ailesi olarak biz karantinadayız" dedi.

    "BABAMIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

    Mehmet Hakan Kekeç, şunları söyledi:

    "Babam Ahmet Kekeç'in pazar günü fenalaşması nedeniyle hastaneye ambulansla götürdüğümüz Pazar gününden beri durumu ciddiyetini koruyor. Anlık ve kısmi düzelmeler olsa da bardağa henüz dolu tarafından bakamıyoruz."

    "DUA BEKLİYORUZ.."

    "Covid, anladığımız kadarıyla var olan sorunları büyüten bir hastalık. Babamın bilmediğimiz bir hastalığı daha varmış ama şu an bunların vakti değil. İhtiyaç olan dua.. Alimlerin alimi Allah'ın ilmi tıptan büyüktür. Dua bekliyoruz. Ailesi olarak biz karantinadayız."

    "SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'YA ŞÜKRAN DUYUYORUZ"

    "İyiyiz. Ne yazık ki belirti vermediğimiz için erken davranmadık. Bu arada hastaneye gidemediğimiz gerekçesiyle Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat bilgi alabilmemiz için devreye girdi. Kendisine şükran duyuyoruz."
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    Haberler Yaşam Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan Ahmet Kekeç’in oğlu Mehmet Hakan, babası için dua istedi