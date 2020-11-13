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    • 14.11.2020 06:38
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    | Meteorolojiden sağanak uyarısı | 14 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu,,Batı , Batı , 'nun batısı ile 'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 14 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu,İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle güneyli, batı bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.




    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 16°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, Kütahya ve Afyon ile Uşak'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    KÜTAHYA °C, 12°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı

    MUĞLA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Doğu Akdeniz parçalı az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 22°C
    Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 22°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 13°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 12°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KONYA °C, 14°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu ve Sinop dışında bölge genelinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 12°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    DÜZCE °C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 11°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    HAKKÂRİ °C, 12°C
    Az bulutlu

    KARS °C, 9°C
    Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

    ERZURUM °C, 9°C
    Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

    VAN °C, 12°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 19°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 19°C
    Az bulutlu ve açık

    MARDİN °C, 17°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık

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