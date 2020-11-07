Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan tutuklandı.

"BANYO YAPARKEN HERHANGİ BİR AMACIM YOKTU"

İfadesinde videoyu sosyal medyaya değil çalışanlar arasındaki grupta paylaştıklarını ileri süren Sayar, 'Ben iş yerinde depo görevlisi olarak çalışmaktayım. İçine girdiğim teknenin içindeki süt değildir. İçerisinde su ve dezenfektan vardır. Sıcak suyun içerisine iki maşrapa dezenfektan karıştırdım ve teknenin içerisine girdim. Bunu yaparken herhangi bir amacım yoktu. Videoyu sosyal medyaya değil, çalışanlar arasındaki grubumuza attık. Oradan sosyal medyaya düşmüş. Olayların buralara kadar geleceğini bilseydik böyle bir şey yapmazdık. Olay anında sadece ben ve Uğur vardı' dedi.