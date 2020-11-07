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    • 07.11.2020 12:23
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    'da falezlerde manzara izleyen kadın, dengesini kaybedince düşüp öldü

    'da bir yakınıyla falezlerde manzara izleyen 49 yaşındaki , dengesini kaybedince kayalılardan düştü. Deniz polisi tarafından kurtarılıp ve 'ne kaldırılan Leyla Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    DHA
    Manzara izleyen kadının feci ölümü

    Olay, gece yarısı Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi yanında meydana geldi. Leyla Yalçın, falezlerin üzerinde manzarayı izlerken, yanındaki yakını markete gitti.

    FALEZLERDEN DÜŞTÜ
    Bu sırada dengesini kaybeden Yalçın, falezlerden düştü. Marketten dönen yakını, Yalçın'ın aşağıya düştüğünü fark ederek polisi aradı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayalıklar üzerinde ağır yaralı bulunan Leyla Yalçın, deniz polisi tarafından botla Yat Limanı'na çıkartıldı.

    KURTARILAMADI
    Ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yalçın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 3 çocuk annesi Yalçın'ın cenazesi otopsinin ardından kara yolu ile memleketi Adapazarı'na götürülecek.
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