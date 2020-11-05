Son dakika haberine göre, Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında, skandal görüntüler kaydedildi. Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan Uğur Turgut isimli TikTok kullanıcısı, üretim merkezinin içerisinden bir görüntü yayınladı.
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BÖYLE REZALET GÖRÜLMEDİ; SÜT FABRİKASINDA BANYO YAPTI!
TikTok'ta son paylaşılan ve Konya'da çekilen videoda Uğur Turgut isimli bir kişinin süt fabrikasında bir teknenin içine uzandığı ve üzerine süt döktüğü görülüyor. Video TikTok'ta ise Kemal Sunal'ın Sakar Şakir filmindeki Marmara Kamil tiplemesinin dublajıyla yayınlandı.
Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanununun 185'inci 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir' maddesi kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.
Süt banyosu yapan personeli çeken Uğur Turgut
İŞ YERİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN TALİMATIYLA KAPATILDI
Skandal görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Görüntülerin ardından süt toplama merkezinde denetim yapan Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, iş yeri hakkında 4 yasal işlem uyguladıklarını belirtti.
Süt banyosu yapan personel Emre Sayar
Ergin, şunları söyledi:
''Bugün maalesef bizi de üzen bir olay. Sosyal medyada yayınlanan bir süt toplama ünitesinde bir kişinin süt banyosu yapmasıyla ilgili görüntü vardı. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin de talimatıyla buraya denetime geldik. Gıda denetim ekiplerimizle birlikte denetimimizi yaptık. Sosyal medyada yayınlanan yeri tespit ettik. Bununla ilgili dört konuda işlem yapacağız. Birincisi, insan sağlığını riske soktuğu acil durumlardan dolayı 5996 Sayılı Kanununun 41'inci maddesinin 'e' bendine göre faaliyetten men cezası uygulayacağız. İkincisi 13 bin 934 lira para cezası uygulayacağız. Üçüncüsü, kişilerin sağlıklarını riske soktuğu için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. Dördüncü olarak da var olan sütlerin imhası ve işletme onay belgelerinin iptali şeklinde uygulama yapacağız. İşletmeyi bugünden itibaren faaliyetten menediyoruz. Onay belgelerini iptal ediyoruz ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Konya'daki üretilen sütlerin bu şekilde heba edilmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz.''
"BİZ İŞLETMEYİ BAZ ALIRIZ"
Görüntülerde işçinin banyo yaptığı sıvının süt olduğunu belirten Ergin, ''Görüntüde süt gibi görünüyor. Kişiyle ilgili işletme sahibi, gerekli işlemleri başlatıp işten çıkardığını söylüyor; ama o tabii işletmeyle ilgili, bizimle ilgili bir sorun değil. Biz işletmeyi baz alırız. Firma, piyasaya süt verdiklerini söylediler. Biz onunla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz.'' dedi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Konya'daki süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizce derhal söz konusu iş yerine gidilerek denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde; iş yerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlerine el konulmuş ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.
FİRMAYA 21 BİN 204 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
İşletmeye 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten 13.934 TL, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle 5.570 TL ve iki çalışana da hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle 1.700 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığımızın da inceleme başlattığı işletme hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, süt tesisindeki görüntülere dair soruşturma başlattı.
FİRMADAN AÇIKLAMA
Söz konusu skandal olayın yaşandığı firmadan konuya ilişkin açıklama geldi. Firma, videodaki şahsın iş akdinin iptal edildiğini ve gerekli yasal işlemleri başlattığını duyurdu.
Firmadan yapılan açıklama şu şekilde:
"Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FİRMA YÖNETİCİSİ: İŞTEN ÇIKARDIK
Firma yetkilisi İsmail Uğur Kafalıer de süt banyosu yapan ve görüntüyü çeken 2 işçinin iş akitlerini sona erdirdiklerini ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kendilerine komplo düzenlendiğini öne süren Kafalıer, şöyle konuştu:
''Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Bu bir komplo gerçekten. Hızla yükselen bir itibarımız vardı. Bu itibar karşısında ciddi anlamda rakiplerimiz bu organizasyonu yapmışlar ve bu organizasyon çerçevesinde de bunun sosyal medyaya sızdırılmasını sağlamışlar. Gördüğümüz bu. Ciddi anlamda komplo. Görüntülerde süt olduğu söyleniyor.
Bizim mevcutta kullandığımız dezenfektan türü. Burada temizliğimizi yaparken akşam yapılan bir organizasyon. Yaklaşık olarak 30- 35 saniye bir görüntü var. Görüntüyü çekenler iş arkadaşı; ama birileri tarafından güdülendiğini düşünüyoruz.''