Görüntülerde işçinin banyo yaptığı sıvının süt olduğunu belirten Ergin, ''Görüntüde süt gibi görünüyor. Kişiyle ilgili işletme sahibi, gerekli işlemleri başlatıp işten çıkardığını söylüyor; ama o tabii işletmeyle ilgili, bizimle ilgili bir sorun değil. Biz işletmeyi baz alırız. Firma, piyasaya süt verdiklerini söylediler. Biz onunla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz.'' dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Konya'daki süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizce derhal söz konusu iş yerine gidilerek denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde; iş yerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlerine el konulmuş ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.

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