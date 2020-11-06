Konya'daki bir süt toplama merkezinde, çalışanlardan birinin süt tankerinin içerisinde banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşmasının banyo yapan Emre Sayar ve görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler Uğur Turgut ve Emre Sayar tutuklandı.
1 YILDIR SÜT ALIM SORUMLUSUYDU
Firmada 1 yıldır süt alım sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen Uğur Turgut, Emre Sayar'a dezenfektan dolu olan tankın içerisine girip banyo yapmasını istediğini, Emre'nin de içerisine girip banyo yaptığını ve bu anları kaydettiğini anlattı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine çalışma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son verdi. Firmaya, insan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilerek, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatırken, süt tankı içerisinde banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
"İÇERİSİNDE SÜT YOK, DEZENFEKTAN VARDI"
Gözaltına alınan Uğur Turgut ilk ifadesinde, tankın içerisinde süt değil dezenfektan olduğunu ileri sürdü. Kendisinin 1 yıldır süt alım sorumlusu olarak çalıştığını anlatan Turgut, "Ben firmada 1 yıldır çalışıyorum. Çekim yaptığımız yer süt toplanan yerin soğutma tanklarının bulunduğu yerdir. Biz Emre ile temizlik yapıyorduk. Tankın içerisinde dezenfektan olduğunu gördüm. Emre'ye kazana girip banyo yapmasını, bu anları videoya alacağımı söyledim. O da üzerini çıkarıp dezenfektan tankının içerisine girdi. Ben de bu anları cep telefonum ile kayıt altına aldım. Daha sonra sosyal medyada paylaştım. Ancak hemen sildim. Emre'nin banyo yaptığı tankın içerisinde kesinlikle süt yoktu. Dezenfektan dolu bir tanktı' diyerek kendisini savundu.
İŞ YERİ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN TALİMATIYLA KAPATILDI
Skandal görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Görüntülerin ardından süt toplama merkezinde denetim yapan Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, iş yeri hakkında 4 yasal işlem uyguladıklarını belirtti.
Ergin, şunları söyledi:
''Bugün maalesef bizi de üzen bir olay. Sosyal medyada yayınlanan bir süt toplama ünitesinde bir kişinin süt banyosu yapmasıyla ilgili görüntü vardı. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin de talimatıyla buraya denetime geldik. Gıda denetim ekiplerimizle birlikte denetimimizi yaptık. Sosyal medyada yayınlanan yeri tespit ettik. Bununla ilgili dört konuda işlem yapacağız. Birincisi, insan sağlığını riske soktuğu acil durumlardan dolayı 5996 Sayılı Kanununun 41'inci maddesinin 'e' bendine göre faaliyetten men cezası uygulayacağız. İkincisi 13 bin 934 lira para cezası uygulayacağız. Üçüncüsü, kişilerin sağlıklarını riske soktuğu için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak. Dördüncü olarak da var olan sütlerin imhası ve işletme onay belgelerinin iptali şeklinde uygulama yapacağız. İşletmeyi bugünden itibaren faaliyetten menediyoruz. Onay belgelerini iptal ediyoruz ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Konya'daki üretilen sütlerin bu şekilde heba edilmesine izin vermedik ve vermeyeceğiz.''
"BİZ İŞLETMEYİ BAZ ALIRIZ"
Görüntülerde işçinin banyo yaptığı sıvının süt olduğunu belirten Ergin, ''Görüntüde süt gibi görünüyor. Kişiyle ilgili işletme sahibi, gerekli işlemleri başlatıp işten çıkardığını söylüyor; ama o tabii işletmeyle ilgili, bizimle ilgili bir sorun değil. Biz işletmeyi baz alırız. Firma, piyasaya süt verdiklerini söylediler. Biz onunla ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz.'' dedi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Konya'daki süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizce derhal söz konusu iş yerine gidilerek denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde; iş yerinin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlerine el konulmuş ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmiştir.
FİRMAYA 21 BİN 204 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
İşletmeye 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten 13.934 TL, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle 5.570 TL ve iki çalışana da hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle 1.700 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığımızın da inceleme başlattığı işletme hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.