Konya'daki bir süt toplama merkezinde, çalışanlardan birinin süt tankerinin içerisinde banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşmasının banyo yapan Emre Sayar ve görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler Uğur Turgut ve Emre Sayar tutuklandı.

1 YILDIR SÜT ALIM SORUMLUSUYDU

Firmada 1 yıldır süt alım sorumlusu olarak çalıştığı öğrenilen Uğur Turgut, Emre Sayar'a dezenfektan dolu olan tankın içerisine girip banyo yapmasını istediğini, Emre'nin de içerisine girip banyo yaptığını ve bu anları kaydettiğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine çalışma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son verdi. Firmaya, insan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilerek, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatırken, süt tankı içerisinde banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.