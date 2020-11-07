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    • 07.11.2020 13:44
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    • 07.11.2020 13:48
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    SON DAKİKA: 'da kadın pompacı ile yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'da, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan C.A. (32) isimli kadın, 87,94 gram sihirli mantar olarak bilinen madde ve 116,15 gram esrar ile yakalanarak gözaltına alındı.

    Pompacı görünümlü zehir taciri yakalandı!

    Bolu'da, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan C.A. (32) isimli kadın, 87,94 gram sihirli mantar olarak bilinen uyuşturucu madde ve 116,15 gram esrar ile yakalanarak gözaltına alındı.



    Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan C.A. isimli kadının uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, C.A.'yı gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada 87,94 gram sihirli mantar olarak bilinen uyuşturucu madde, evinde yapılan aramada ise 116.16 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bolu'da kadın pompacı uyuşturucu ile yakalandı