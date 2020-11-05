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    • 05.11.2020 12:52
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    • 05.11.2020 13:21
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    'ta yeni bir skandal daha! fabrikasında teknenin içinde süt banyosu yaptı

    Son dönemlerin popüler uygulaması 'ta daha fazla beğeni almak adına yiyecek ve içecek maddeleri kullanılarak yapılanlar hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de nimete saygısızlık oluyor. Bu kötü örneklere bir yenisi daha katıldı. 'da çekildiği iddia edilen görüntülerde bir kişi fabrikasında teknede süt banyosu yaptığı görüntüleri TikTok'ta paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı açıklamada "İşletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

    Facebook, Instagram, Twitter'ın ardından sosyal medyada kullanıcı sayısı hızla artan TikTok'ta içerik üretenler zaman zaman beğeni uğruna skandal içeriklere imza atıyor.

    SÜT FABRİKASINDA BANYO
    TikTok'ta son paylaşılan ve Konya'da çekildiği iddia edilen videoda bir kişinin süt fabrikasında bir teknenin içine uzandığı ve üzerine süt döktüğü görülüyor.

    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
    Tarım ve Orman Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "#Konya'daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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    Haberler Yaşam TikTok'ta yeni bir skandal daha! Süt fabrikasında teknenin içinde süt banyosu yaptı