Facebook, Instagram, Twitter'ın ardından sosyal medyada kullanıcı sayısı hızla artan TikTok'ta içerik üretenler zaman zaman beğeni uğruna skandal içeriklere imza atıyor.
SÜT FABRİKASINDA BANYO
TikTok'ta son paylaşılan ve Konya'da çekildiği iddia edilen videoda bir kişinin süt fabrikasında bir teknenin içine uzandığı ve üzerine süt döktüğü görülüyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "#Konya'daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır."
#Konya'daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 5, 2020
Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.