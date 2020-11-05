BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "#Konya'daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır."

#Konya'daki bir #süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir.



Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 5, 2020