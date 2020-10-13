on günlerde sahte içki ölümlerinin artmasının ardından operasyonlar hız kazandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, KOM Daire Başkanlığının 81 ilde düzenlediği eş zamanlı sahte içki operasyonu kapsamında il merkezinde 3, Biga ilçesinde ise 1 iş yerine operasyon düzenledi.