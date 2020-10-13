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    • 13.10.2020 09:14
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    Avcılar’da dev operasyon! Yaklaşık 6 geçirildi

    Son dakika haberi...   ekipleri, kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya baskın düzenledi. Yaklaşık 6 ton kaçak ün ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

    İHA
    Avcılar'da etil alkol operasyonu! 6 ton...

    ekipleri, kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan bir depoya baskın düzenledi. Yaklaşık 6 ton kaçak ün ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da sahte alkol üreten şebekeye operasyon düzenledi. Ekipler, Avcılar'da kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan depoya baskın yaptı. Operasyonda satışa hazır halde yaklaşık 6 ton kaçak içki ele geçirildi.

    Satışa hazır halde yakalandı
    Operasyon esnasında yakalanan etil alkollerin plastik bidonlar içerisine doldurulduğu ve kozmetik ürünleri etiketli koliler içerisinde hazırlandıkları görüldü. Öte yandan genelinde yaşanan ölümlere neden etil alkolün burada üretildiği ve buradan piyasaya sürüldüğü öğrenildi.
    Gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.
    Güvenlik yetkilileri, kaçak alkol ticareti ile ilgili kişi ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen operasyonların devam edeceğini duyurdu.

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    Haberler Yaşam Avcılar’da dev operasyon! Yaklaşık 6 ton kaçak etil alkol ele geçirildi