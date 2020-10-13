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    • 13.10.2020 12:34
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    Son dakika: 'da den ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

    Gelen son dakika haberine göre 'da bir kişinin daha nedeniyle ölmesinden sonra kent genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

    AA
    İstanbul'da sahte içkiye bir kurban daha

    'da den zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

    YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
    Alınan bilgiye göre, kent genelinde sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
    İstanbul polisi dün kentte düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına almıştı.

    YURT GENELİNDE SAYI 42'YE YÜKSELDİ
    Geçtiğimiz haftalardan itibaren tüm ülke genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı hızla artıyor. İstanbul'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Türkiye'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

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