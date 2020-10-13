İstanbul'da sahte içkiden zehirlenme sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Alınan bilgiye göre, kent genelinde sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte içki satışı yapan şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul polisi dün kentte düzenlediği operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına almıştı.

YURT GENELİNDE SAYI 42'YE YÜKSELDİ

Geçtiğimiz haftalardan itibaren tüm ülke genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı hızla artıyor. İstanbul'da bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Türkiye'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.