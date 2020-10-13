İzmir Adalet Komisyonu'nda yeminli adli bilirkişi olarak görev yapan emekli gümrük müdür yardımcısı ve gümrük müşaviri Rodi Erdoğan, son günlerde evlerde ya da merdiven altı ortamda üretilen içkilerin piyasada yaygınlaştığını söyledi. Bu tür olaylarla ilgili açılan davalarda bilirkişi olarak görev alan Erdoğan, "Daha önce içkilerle ilgili konular 4733 sayılı yasada belirtilen idari para cezası kapsamındaydı. 2013 Mart ayında yapılan bir düzenlemeyle bu suçlar, kaçakçılık kanunu kapsamına alındı. Son yıllarda suç oranlarının yüzde 90'ı merdiven altı içkilerle ilgili. Hem markalı hem pet şişelerde satılanlarla ilgili sahtecilikler var. Bandrolsüz ve sahte etiketli içkileri ticari amaçla üreten ve bulunduranlara farklı cezalar uygulanıyor" dedi.