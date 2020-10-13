Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Orhan Gökçek, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, maktulün yakınları ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun çıktığını fakat henüz mahkemeye ulaşmadığını bildirdi.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

OLAY ÖRGÜSÜ

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Ocak 2019 tarihinde Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta meydana gelen olayda Ufuk Akhan'ın katil zanlısı olarak Orhan Gökçek'i gözaltına aldı. Cinayetle ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde oluşturulan özel ekip çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Ufuk Akhan'ın öldürülme şekli üzerinde duran dedektifler olayı, 2014 yılında Uğurevler Mahallesi 251. Sokak'ta öldürülen Hüseyin Ekemen'in olayı ile karşılaştırdı. Hüseyin Ekemen'in cinayetini 5 yıl boyunca çözmeye çalışan dedektifler 4 bin 500 kişi ile görüştü ve olay yerinden beyaz bir aracın kaçtığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri, 9 Ocak 2019 tarihinde U.A.'yı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Orhan Gökçek'in babası T.G.'ye ait olan beyaz bir aracı kullandığını da tespit ederek zanlıyı sorguladı. Basit yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydının olduğu, ailesi ve çevresi ile sürekli kavgalı olduğu, üzerinde sürekli bıçak taşıdığı, kungfu sporcusu olduğu, ayrıca şüphelinin bipolar davranış bozukluğu tedavisi gördüğü belirlenen Orhan Gökçek sorgusunda, maktul Hüseyin Ekemen'i tanımadığını, adını basından duyduğunu, olay gecesi sokakta otururken karşılaştığını, sarhoş olan şahsın, kendisine bıçak çekerek telefonunu istediğini bu esnada üzerinde taşıdığı pusat diye tabir edilen bıçağı ile Hüseyin Ekemen'i öldürdüğünü ve olay yerinden ayrıldığını itiraf etti. Gözaltına alınan zanlı Orhan Gökçek., hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Orhan Göçek'in çok daha eski tarihlerde benzer yöntemle meydana gelmiş ve faili meçhul kalmış kasten öldürme olayları da gerçekleştirmiş olabileceği üzerinde duran Cinayet Büro dedektifleri yürüttükleri çalışmalarda 16.02.2007 Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu iki sokak içerisinde Şahin Metiner isimli şahsı başından, boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısı koordinesinde Orhan Gökçek, yapılan sorgusunda Şahin Metiner'i de 'Kız kardeşi hakkında laf çıkardığı' için bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Cumhuriyet Savcısı refakatinde Orhan Gökçek'e yer gösterme işlemi yapıldı ve verdiği ifadelerle olayın birebir örtüştüğü belirlendi.

BİREBİR ÖRTÜŞTÜ

Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde oturan ve davranış bozukluğu tedavisi gören Orhan Gökçek, iddiaya göre geçen yıl 10 Ocak'ta oğluyla arkadaşlık yapmasını istemeyen komşusu Zeliha Ü.'nün gece yarısı evine gidip, zile bastı. Paniğe kapılan kadının yardım istemesi üzerine elinde tüfekle gelen komşusu Ufuk Akhan, çıkan tartışmada Orhan Gökçek tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Gözaltına alınan Orhan Gökçek, polisteki sorgusunda 2014 yılında aynı mahallede bıçaklanarak öldürülen kahvehane sahibi Hüseyin Ekemen'i de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Gökçek, Hüseyin Ekemen'i kendisine yan baktığı için öldürdüğü söyledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulan Orhan Gökçek, 16 Şubat 2007'de Talas ilçesinde boğazından ve sırtından bıçaklanarak öldürülen Şahin Metiner'in de katil zanlısı olduğunu itiraf etti. Gökçek, Metiner'i kız kardeşi ile ilgili dedikodu çıkardığı gerekçesiyle öldürdüğünü ileri sürdü.

"CİNAYETİ İŞLEDİĞİMDE DELİYDİM"

Ufuk Akhan ve Şahin Metiner'i, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Orhan Gökçek, Hüseyin Ekemen cinayeti ile ilgili davada hakim karşısına çıktı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada cinayet şüphelisi Orhan Gökçek ile öldürülen Ekemen'in şikayetçi ailesi hazır bulundu.

Ekemen'in katil zanlısı olduğu iddialarını reddeden sanık Gökçek, "12 yıllık şizofren hastasıyım. Yemin ederim ben öldürmedim. İlk sabıkamın olduğu zamanı bile hatırlamıyorum. Türkiye'nin en deli adamı benim. Bana deli raporu vermiyorlarsa bir sıkıntı vardır. Cinayeti işlediğimde deliydim. Sonradan tedavi görüp iyileştim" dedi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık Orhan Gökçek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.