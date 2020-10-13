Yalova'nın Süleymanbey Mahallesi Mimar Sinan ve Cumhuriyet Caddeleri üzerindeki işyerlerine girerek 6 adet powerbank, 150 TL nakit para, 4 bin TL değerinde 14 adet tespih ile sarı renkli zincir çalan şahıs kayıplara karıştı. Hırsızlıkların gerçekleştirildiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceleyen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsın eşgalini belirledi.