Hatay'ın Belen ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hatay'da 2 gündür süren yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER HALDEDİR"

Bakan Albayrak, "Geçmiş olsun Hatay! Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.