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    • Yaşam
    • 10.10.2020 18:33
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    • 10.10.2020 18:36
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan için 'geçmiş olsun' mesajı: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir

    Hazine ve Maliye Bakanı , 'da 2 gündür süren a ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Geçmiş olsun Hatay! Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

    Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir

    'ın Belen ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan , Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı , Hatay'da 2 gündür süren yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

    "DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER HALDEDİR"
    Bakan Albayrak, "Geçmiş olsun Hatay! Hatay'da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir. Başta yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının söndürülmesi için gayret gösteren tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Hatay için 'geçmiş olsun' mesajı: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber haldedir