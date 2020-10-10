HATAY VALİLİĞİ'NDEN SABOTAJ AÇIKLAMASI

Hatay Valiliği orman yangını ile ilgili yaptığı son açıklamasında 'Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir' ifadelerine yer verildi