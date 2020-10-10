AFAD'dan Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerinin kullanılmaz hale geldiği yangına ilişkin açıklama geldi.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Hatay ilinde devam eden yangına müdahale çalışmaları kapsamında, AFAD ekipleri tarafından şu ana kadar 542 kişi tahliye edildi. Tahliyesi gerçekleştirilen 542 kişi, kontrollü bir şekilde, evlerine yerleştirildi.
Bölgede 524 personel ile 2 uçak, 4 helikopter, 70 arazöz, 20 su tankeri, 5 dozer ve iş makineleri görev yapıyor. Tarım ve Orman Bölge Mdr., AFAD, İtfaiye, Sağlık, Jandarma ekipleri ile STK ve gönüllüler, söndürme çalışmalarına devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz.
HATAY VALİLİĞİ'NDEN SABOTAJ AÇIKLAMASI
Hatay Valiliği orman yangını ile ilgili yaptığı son açıklamasında 'Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir' ifadelerine yer verildi