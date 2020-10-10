

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sarımazı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor.

Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor.











BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN HATAY'DAKİ ORMAN YANGININDA 'SABOTAJ' İDDİALARINA AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarındaki terör örgütünün sabotajı iddialarına ilişkin, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen yangınlara ilişkin Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamada bulundu. Pakdemirli, toplamda 25 yangın çıktığını, bunların 9'unun zirai, 16'sının da orman yangını olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Hatay saat 10.15 sıralarında başlayan yangının ardından aynı bölge yakınlarında 13.00 sularında ikinci bir yangın çıktığını kaydeden Pakdemirli, Bakanlık bünyesindeki en tecrübeli personelin olay yerinde olduğunu söyledi.Yangının 300- 400 hektarlık bir alanda olduğuna işaret eden Pakdemirli,diye konuştu.Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 130 arazöz, 10 dozer ve 500 personelle müdahale edildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, 15 ton su atan Kartal helikopterini bölgeye sevk ettiklerini ve günün ilk ışıklarıyla da hava araçlarının tekrar devreye gireceğini dile getirdi.Pakdemirli, yangının meskun mahalli de etkilediğini belirterek,açıklamasında bulundu.Yangında, terör örgütlerinin sabotajı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Pakdemirli, şöyle konuştu: