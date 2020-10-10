Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.10.2020 21:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.10.2020 21:34
    ABONE OL

    'da hekimler halka hangisini kavanozlarda saklamalarını, görüldüğünde koklamalarını istedi?

    'da hekimler halka hangisini kavanozlarda saklamalarını ve salgını görüldüğünde kavanozları açıp koklamalarını tavsiye etmiştir sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    'da hekimler halka hangisini kavanozlarda saklamalarını ve salgını görüldüğünde kavanozları açıp koklamalarını tavsiye etmiştir? sorusu bu akşam ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltildi. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler merak ediliyor. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı ne? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Orta Çağ'da hekimler halka hangisini kavanozlarda saklamalarını ve Kara Veba salgını görüldüğünde kavanozları açıp koklamalarını tavsiye etmiştir?

    A: Bağırsak gazlarını

    B: İdrarlarını

    C: Terlerini

    D: Tükürüklerini

    Doğru Cevap: A: Bağırsak gazlarını

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Orta Çağ'da hekimler halka hangisini kavanozlarda saklamalarını, Kara Veba görüldüğünde koklamalarını istedi?