



'BENİ ÖLDÜRÜR'

6 Haziran'da polise tanık olarak ifade veren F.U. temizlik için evine gittiğinde genç kızın "Ağabeyim bana para gönderiyor, o parayı da Ümit alıyor. Abla ölümüm bu şahıstan olur" dediğini söyledi. Genç kız ile kardeş ilişkilerinin olduğunu dile getiren H.T.P. ise ifadesinde "Aleyna, Ümitcan'ın kendisini darp ettiğini söylerdi ve vücudundaki darp izlerini gösterdiği olurdu" dedi. H.T.P., Aleyna'nın kendisine bir video izlettiğini, bu videoda Uygun'un ağzına silah dayadığını gösterdiğini belirtti.