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    • 19.09.2020 08:34
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    • 19.09.2020 08:34
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    'da hareketli gece! Küle döndüler

    Çankaya'da park halinde bulunan bir kamyonet ile otomobilde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, araçlar küle döndü.

    AA
    Ankara'da hareketli gece! Küle döndüler

    Başkentte park halindeki kamyonet ile otomobil yandı.

    Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi'nde park halindeki kamyonette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çevredeki vatandaşlar kamyonetten çıkan patlama seslerini duyup alevleri görünce yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangın, kamyonetin yanındaki otomobile de sıçradı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdükten sonra araçlarda soğutma çalışması yaptı.

    Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken otomobilde de maddi hasar oluştu.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Mahalle sakinlerinden Cumhur Kuklapınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama sesine uyandıklarını, dışarıya baktıklarında kamyonetin yandığını gördüklerini belirterek, "Hemen müdahale ettim, bahçe hortumuyla suladım ama komşular, 'Yaklaşma patlar' diye uyardı. Sonra itfaiyeyi aradım. Yangın Hasan arkadaşımızın aracına sıçradı, itfaiye gelene kadar onun aracı da yanmaya başladı. Yangını ilk gördüğümde büyük bir alev vardı." dedi.
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