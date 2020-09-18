Gülay Uygun nasıl öldü? Gülay Uygun neden intihar etti? Gülay Uygun'un intihar mektubunda ne yazıyor?

Gülay Uygun neden intihar etti? Gülay Uygun nasıl öldü? Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Aleyna Çakır olayında sır perdesi aralanıyor. Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında ortaya atılan iddiaların ardından şok bir gelişme daha yaşanmıştı. Gülay Uygun'un şüpheli intiharının ardından Gülay Uygun neden intihar etti? Gülay Uygun nasıl öldü? Gülay Uygun kimdir gibi sorulara yanıt aranıyor. Gülay Uygun intihara mektubu merak konusu olmuştu. İşte, Aleyna Çakır'ın ölümün ardından ortaya atılan şok iddialar!

GÜLAY UYGUN KİMDİR?

Aleyna Çakır'ın evinde banyoda asılı olarak bulunmasının ardından olayın intihar değil cinayet olduğunu belirten ailesi, Müge Anllı'ya başvurmuştu. Haftalardır Müge Anlı'nın takip ettiği olayda görgü tanıkları canlı yayına bağlanarak, bildiklerini paylaşıyordu.