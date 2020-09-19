



PEŞİNİ BIRAKMAM

Müge Anlı, dün canlı yayında Uygun ailesine baş sağlığı diledi. "Bu yaşanan da bir kadın cinayetidir. Kimseden korkmuyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Başka Aleynaların ölmesini istemiyorum" dedi.



TÜRKİYE YANINDA



Sana helal olsun be kadın.



Ülkenin senin gibi insanlara ihtiyacı var. Müge Anlı'nın yanındayız.



Müge Anlı, aşıyı da bul artık.



Her zamanki gibi haklısın.



Yasama, yürütme, Müge Anlı...



Heykeli yapılacak kadınsın.



Heybetini gizli tut yiğidim, duruşum çakalları korkutuyor.







Aleyna Çakır, 3 Haziran'da banyoda asılmış halde bulundu. Adli tıpta yapılan incelemede Çakır'ın tırnaklarının arasında erkek DNA'sına ulaşıldı.







Acılı Hatun ve Mehmet Esen çifti, kızları Aleyna'nın katilinin en ağır cezayı almasını istiyor.

