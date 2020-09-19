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    • 19.09.2020 Gazete
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    'un şüpheli ölümünün ardından ailesi tehditler yağdırdı! tek yürek oldu: yalnız değildir

    , 'ın ölümünü aydınlatmaya koyuldu. Şüpheli 'un annesi ormanda ölü bulundu. Uygun'un kocası ekrana alkollü çıkıp Anlı'ya saldırınca vatandaş öfke doldu. tek yürek oldu: Müge Anlı yalnız değildir...



    Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümünü aydınlatmaya koyuldu. Şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun ormanda ölü bulundu. Uygun'un kocası ekrana alkollü çıkıp Anlı'ya saldırınca vatandaş öfke doldu. Sosyal medya tek yürek oldu: Müge Anlı yalnız değildir...

    'UYGUN'SUZLARA 'ANLI'K CEVAP
    Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümünü araştırdı. Soruşturma sürerken, şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un cansız bedenine ulaşıldı. Aile, gazeteciye tehditler yağdırdı. Türkiye ise tek yürek olup "Müge Anlı yalnız değildir" diye haykırdı.



    Türkiye, dün atv ekranlarına kilitlendi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü gündeme getirdi. 3 ay önce Ankara'daki evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna'nın, Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Canlı yayına bağlananların ifadeleri ise tüyler ürpertti! İtirafçılar, Ümit Can Uygun'un öğretmenlik yapan annesi Gülay Uygun'un yurtta kalan kız öğrencileri fuhşa zorladığını söyledi. İhbar üzerine polisler, Ankara Keçiören'deki ormanlık alana gitti. Olay yerinde bulunan cesedin, Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun'a ait olduğu belirlendi. Acısını unutan eş Durak Uygun, gazeteci Müge Anlı'yı tehdit etti. Türkiye ise bu şova izin vermedi. Sosyal medyada Müge Anlı rüzgarı esti. Milyonlar, "Müge Anlı yalnız değildir" dedi.



    İNTİHAR MI CİNAYET Mİ!
    Gülay Uygun'un ensesinden tek kurşunla yaşamını yitirdiği belirlendi. Detaylar ise 'intihar' şüphesini alevlendirdi. 48 yaşındaki Uygun'un ayakkabısının tekinin olmaması öldürüldükten sonra sürüklenerek ormanlık alana atıldığı iddiasını güçlendirdi.



    PEŞİNİ BIRAKMAM
    Müge Anlı, dün canlı yayında Uygun ailesine baş sağlığı diledi. "Bu yaşanan da bir kadın cinayetidir. Kimseden korkmuyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Başka Aleynaların ölmesini istemiyorum" dedi.

    TÜRKİYE YANINDA

    Sana helal olsun be kadın.

    Ülkenin senin gibi insanlara ihtiyacı var. Müge Anlı'nın yanındayız.

    Müge Anlı, aşıyı da bul artık.

    Her zamanki gibi haklısın.

    Yasama, yürütme, Müge Anlı...

    Heykeli yapılacak kadınsın.

    Heybetini gizli tut yiğidim, duruşum çakalları korkutuyor.



    Aleyna Çakır, 3 Haziran'da banyoda asılmış halde bulundu. Adli tıpta yapılan incelemede Çakır'ın tırnaklarının arasında erkek DNA'sına ulaşıldı.



    Acılı Hatun ve Mehmet Esen çifti, kızları Aleyna'nın katilinin en ağır cezayı almasını istiyor.
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