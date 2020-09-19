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    • 19.09.2020 11:18
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    'da polis minibüsteki 'roket'i affetmedi: Üç ayrı nedenden ötürü 6500 TL ceza

    Son dakika haberi... 'nın yayınladığı genelge sonrası 'da koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı. Yapılan denetimde, bir servis midibüsünü durduran polis maskesi ve ehliyeti olmayan sürücüye araç önündeki '' yazısı da dahil üç ayrı nedenden ötürü 6500 TL ceza kesti. Cezaya tepki gösteren Dağlaraştı, "Adana’daki araçların yüzde 70’inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor. Kimsenin görüş açısını engellemiyor ama bana ceza yazılıyor" dedi.

    Polis minibüsteki 'roket'i affetmedi

    'nın yayınladığı genelge doğrultusunda 'da yapılan denetimde trafikteki araçları da kontrol edildi.

    Yüreğir ilçesi Bulvarı üzerindeki denetimde, polis ekipleri, sürücüsünün maskesiz olduğunu gördükleri, önünde '' yazan midibüsü durdurdu.

    MASKE VE EHLİYET YOK!
    Tarım işçilerini taşıyan servis midibüsü sürücüsü Soner Dağlaraştı'nın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.



    Dağlaraştı'na ehliyetsiz araç kullanmak, maske takmamak ile midibüsün önündeki 'Roketçi Cemal' yazısı nedeniyle toplam 6 bin 500 TL ceza kesildi.



    Cezaya tepki gösteren Dağlaraştı, "Adana'daki araçların yüzde 70'inde bunun gibi yazılar var. Herkes yazdırıyor. Kimsenin görüş açısını engellemiyor ama bana ceza yazılıyor" dedi.

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